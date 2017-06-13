Фотофакты. На Алтае произошли два ДТП на трамвайных путях

ДТП в Бийске. 13 июня 2017 года. Фото : Владимир Коваленко vk.com/biysk_all. ДТП в Бийске. 13 июня 2017 года. Фото : Владимир Коваленко vk.com/biysk_all.

На улице Кутузова фуру выбросило на трамвайные пути. А в Приобье автомобиль такси попал в аварию с участием трамвая, сообщают очевидцы в сообществе "Бийск".

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