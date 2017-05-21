Фотофакты. На Алтае пьяный мотоциклист сбил 8-летнюю девочку

Днём 20 мая в Онгудае мотоциклист на Kawasaki ZX-GRNINSA допустил наезд на школьницу.
В Онгудае пьяный мотоциклист сбил школьницу. 20 мая 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
В Онгудае пьяный мотоциклист сбил школьницу. 20 мая 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
Авария произошла около 14.30 на улице Советской. За рулем мотоцикла был 25-летний житель райцентра, у которого не было прав на управление транспортным средством. К тому же, молодой мужчина в момент ДТП был пьян.
Девочка перебегала дорогу вблизи мотоцикла в неположенном месте, однако водитель Kawasaki, как , сообщает республиканское МВД, мог видеть бегущую школьницу.
В результате аварии ребенок получила травмы и была госпитализирована в центральную районную больницу.
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