Фотофакты. На Алтае слетел с дороги и перевернулся УАЗ с двумя новосибирцами

ДТП в республике Алтай. 6 июня 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. ДТП в республике Алтай. 6 июня 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. ДТП в республике Алтай. 6 июня 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. ДТП в республике Алтай. 6 июня 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. ДТП в республике Алтай. 6 июня 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. ДТП в республике Алтай. 6 июня 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. ДТП в республике Алтай. 6 июня 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.

Так, в полдень в Чемальском районе перевернулся УАЗ-3741-01. 65-летний новосибирец, ехавший за рулем "буханки", не справился с управлением. Внедорожник слетел с дороги и перевернулся. Водителя и его земляка, 42-летнего пассажира доставили в районную больницу. Пенсионера госпитализировали, а пассажира отпустили домой, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В тот же день около 16.50 на улице Барнаульской в Горно-Алтайске столкнулись автомобили Toyota Allex и Ford Focus. По данным полиции за рулем американской машины был пьяный 34-летний житель столицы республики. Он обгонял "Тойоту", за рулем которой ехала 42-летняя местная жительница, которая в то же время стала поворачивать налево. Из-за столкновения Ford отбросило на металлическое ограждение. В результате аварии травмы получила 21-летняя пассажир "Тойоты".

А в половине девятого вечера в Майминском районе на 800 километре Чуйского тракта 57-летний житель Горно-Алтайска, управляя автомобилем Toyota RAV 4, выезжая с обочины завершив маневр "разворот", допустил столкновение с автомобилем Nissan Primera, движущимся в попутном направлении, под управлением 37-летнего горожанина. В результате происшествия в республиканскую больницу с полученными травмами госпитализирован пассажир автомобиля Nissan – 40-летний житель Усть-Коксинского района.

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