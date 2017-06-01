Фотофакты. На Алтае в столкновении "Ларгуса" и фуры погибли два человека

Вечером 31 мая на автодороге Барнаул-Рубцовск произошло ДТП, в котором погибли два человека. В Калманском районе столкнулись Lada Largus и фура DAF.
По данным очевидцев в сообществе Barnaul22, водитель казахстанского грузовика не пострадал, а вот два человека (мужчина и женщина), ехавшие в легковом автомобиле, от полученных ран скончались на месте. Эту информацию подтвердили и в краевом ГИБДД. По данным ведомства, Largus, двигавшийся в сторону Барнаула, выехал на встречную полосу, где и произошла авария с DAF.
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