Фотофакты. На Чуйском тракте столкнулись три автомобиля, в том числе Lexus RХ

Авария на Чуйской тракте. Фото : Роман Реготун в Barnaul22. Авария на Чуйской тракте. Фото : Роман Реготун в Barnaul22. Авария на Чуйской тракте. Фото : Роман Реготун в Barnaul22. Авария на Чуйской тракте. Фото : Роман Реготун в Barnaul22.

Авария произошла около 10 часов утра. От лобового столкновения машины разлетелись по разным сторонам дороги, а кроссовер вовсе улетел с трассы. Больше всего пострадал отечественный автомобиль: перед "Лады" существенно разворотило.

На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и две "скорые". Подробности аварии и информация о пострадавших уточняются, сообщили в ГИБДД.