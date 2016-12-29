Фотофакты. На Чуйском тракте столкнулись три автомобиля, в том числе Lexus RХ

29 декабря на Чуйском тракте на участке Барнаул - Бийск произошла серьезная авария. Как сообщили altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю, столкнулись три автомобиля. Судя по опубликованным в Barnaul22 фото, в ДТП попали Lexus RХ, "Лада Приора" и кроссовер.
Авария на Чуйской тракте. Фото : Роман Реготун в Barnaul22.
Авария на Чуйской тракте. Фото : Роман Реготун в Barnaul22.
Авария на Чуйской тракте. Фото : Роман Реготун в Barnaul22.
Авария на Чуйской тракте. Фото : Роман Реготун в Barnaul22.
Авария произошла около 10 часов утра. От лобового столкновения машины разлетелись по разным сторонам дороги, а кроссовер вовсе улетел с трассы. Больше всего пострадал отечественный автомобиль: перед "Лады" существенно разворотило.
На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и две "скорые". Подробности аварии и информация о пострадавших уточняются, сообщили в ГИБДД.
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