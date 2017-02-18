Фотофакты. Трэш-тюнинг, который поражает

Многие автомобилисты хотят, чтобы их машины выделялись в толпе и выглядели дороже, чем они есть на самом деле. Они думают, что могут из "Жигулей" сделать BMW. Результат зачастую просто поражает своей нелепостью.

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