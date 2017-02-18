Фотофакты. Трэш-тюнинг, который поражает

Многие автомобилисты хотят, чтобы их машины выделялись в толпе и выглядели дороже, чем они есть на самом деле. Они думают, что могут из "Жигулей" сделать BMW. Результат зачастую просто поражает своей нелепостью.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Неудачный тюнинг .Фото : http://fishki.net/.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.