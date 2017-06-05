Фотофакты. В Барнауле иномарка протаранила ограждение трамвайной остановки

ДТП на Ленина. 5 июня 2017. Фото : Barnaul22. ДТП на Ленина. 5 июня 2017. Фото : Barnaul22. ДТП на Ленина. 5 июня 2017. Фото : Barnaul22. ДТП на Ленина. 5 июня 2017. Фото : Barnaul22.

О ДТП сообщили пользователи Barnaul22. По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Во время наезда на остановке никого не было.

При этом спустя примерно 20 минут на этом участке произошла еще одна авария: столкнулись Nissan и Opel.

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