Фотофакты. В Барнауле иномарка протаранила ограждение трамвайной остановки

5 июня, около 7 утра, автомобиль Subaru въехал в ограждение травмайной остановки неподалеку на проспекте Ленина (неподалеку от пересечения с Северо-Западной).
ДТП на Ленина. 5 июня 2017. Фото : Barnaul22.
ДТП на Ленина. 5 июня 2017. Фото : Barnaul22.
ДТП на Ленина. 5 июня 2017. Фото : Barnaul22.
ДТП на Ленина. 5 июня 2017. Фото : Barnaul22.
О ДТП сообщили пользователи Barnaul22. По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Во время наезда на остановке никого не было.
При этом спустя примерно 20 минут на этом участке произошла еще одна авария: столкнулись Nissan и Opel.
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