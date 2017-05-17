Фотофакты. В Барнауле иномарка застряла в яме на ремонтируемом участке дороги

В ночь на 17 мая в Барнауле на пересечении улицы Кулагина и проспекта Калинина, Toyota застряла на ремонтируемом участке дороги, где было снято асфальтное покрытие, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

В Барнауле Toyona застряла на ремонтируемом участке дороги. 17 мая 2017 года. Фото : Андрей Рожков vk.com/barneos22. В Барнауле Toyona застряла на ремонтируемом участке дороги. 17 мая 2017 года. Фото : Андрей Рожков vk.com/barneos22. В Барнауле Toyona застряла на ремонтируемом участке дороги. 17 мая 2017 года. Фото : Андрей Рожков vk.com/barneos22. В Барнауле Toyona застряла на ремонтируемом участке дороги. 17 мая 2017 года. Фото : Наталья Андреева vk.com/barneos22. Водитель автомобиля не заметил знак "Ремонт дороги", желтую разметку, а также бетонные блоки с предупреждающей раскраской и желтую строительную сетку. Утром на месте появился эвакуатор, чтобы убрать автомобиль с места происшествия. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.