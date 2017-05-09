Фотофакты. В Барнауле маршрутный автобус столкнулся с трамваем

Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul22, столкнулись автобус и трамвай №10. От удара в бок автобус перевернулся на бок.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. В ГИБДД пока не прокомментировали ДТП.

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