Фотофакты. В Барнауле перевернулся автомобиль

На Змеиногорском тракте в Барнауле легковой автомобиль съехал с насыпной дороги и перевернулся. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в паблике "Барнаул 22".

В Барнауле перевернулся автомобиль .Фото : vk.com/barneos22. В Барнауле перевернулся автомобиль .Фото : vk.com/barneos22. В Барнауле перевернулся автомобиль .Фото : vk.com/barneos22. О пострадавших не сообщается. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.