Фотофакты. В Барнауле пьяный водитель въехал в пассажирский автобус

Иномарка въехала в автобус, 30 мая 2017. Фото : Barnaul22. Иномарка въехала в автобус, 30 мая 2017. Фото : Barnaul22. Иномарка въехала в автобус, 30 мая 2017. Фото : Barnaul22. Иномарка въехала в автобус, 30 мая 2017. Фото : Barnaul22.

"Водитель пьян, чего и не отрицает, голова разбита, но от скорой отказался", — сообщают очевидцы. Также в комментариях сообщают, что водитель иномарки пытался убежать после ДТП, однако его догнали сотрудники ГИБДД.

У машины серьезно повреждена передняя часть: смят капот, разбито лобовое стекло. Автобус получил менее серьезные повреждения.

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