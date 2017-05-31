Фотофакты. В Барнауле пьяный водитель въехал в пассажирский автобус

Поздно вечером 30 мая водитель иномарки врезался в пассажирский автобус. ДТП произошло на перекрестке Шумакова и Балтийской, сообщают очевидцы в паблике "Барнаул22".
Иномарка въехала в автобус, 30 мая 2017. Фото : Barnaul22.
Иномарка въехала в автобус, 30 мая 2017. Фото : Barnaul22.
Иномарка въехала в автобус, 30 мая 2017. Фото : Barnaul22.
Иномарка въехала в автобус, 30 мая 2017. Фото : Barnaul22.
"Водитель пьян, чего и не отрицает, голова разбита, но от скорой отказался", — сообщают очевидцы. Также в комментариях сообщают, что водитель иномарки пытался убежать после ДТП, однако его догнали сотрудники ГИБДД.
У машины серьезно повреждена передняя часть: смят капот, разбито лобовое стекло. Автобус получил менее серьезные повреждения.
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