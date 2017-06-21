Фотофакты. В Барнауле пьяный водитель врезался в дерево уходя от погони

Вечером 20 июня в Барнауле инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от полиции. В итоге водитель не справился с управлением и врезался в дерево, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Во время патрулирования инспекторы ДПС заметили Honda Accord, которая хаотично ехала по дороге. Сотрудники полиции попросили водителя остановиться, однако он набрал скорость и попытался скрыться от патруля. На улице Герцена водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
Во время разбирательства выяснилось, что 35-летний водитель был пьян. В отношении него составили административный протокол, а автомобиль поместили на спецстоянку.
В ходе проведения разбирательства было установлено, что водитель иномарки — мужчина 1982 года рождения. На момент проверки он был пьян.
Очевидцы также сообщают, что водитель сбил сотрудника ГИБДД. Полицейский жив.
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