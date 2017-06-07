Фотофакты. В Новосибирске девушка попала под трамвай и чудом осталась невредимой

В Новосибирске девушка попала под трамвай и чудом осталась живой. 7 июня 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске девушка попала под трамвай и чудом осталась живой. 7 июня 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.

Вагоновожатый экстренно затормозил трамвай, но тяжелая машина не смогла сразу остановиться. Девушку затянуло под вагон. Но, к счастью, попавшая под трамвай гражданка не пострадала.

Григорий Жмыхов,

очевидец:

Повезло, что водитель почти успел оттормозиться и её зацепило щитком, а не затянуло дальше под вагон. До летального исхода ей меньше метра оставалось.

Напомним, что в 2011 году в Барнауле под трамвай затянуло 13-летнюю девочку из Казахстана, переходившую пути с коляской. Потерпевшую удалось извлечь из под вагона, подросток выжила, но получила травму ноги.

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