Автоновости

Фотофакты. В Новосибирске девушка попала под трамвай и чудом осталась невредимой

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Сегодня, 13:46.
Автоновости

7 июня в Новосибирске на улице Петухова девушка попала под трамвай маршрута №18. Молодая особа была в наушниках, поэтому не слышала сигналов водителя трамвая, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Новосибирск".

Вагоновожатый экстренно затормозил трамвай, но тяжелая машина не смогла сразу остановиться. Девушку затянуло под вагон. Но, к счастью, попавшая под трамвай гражданка не пострадала. 

Григорий Жмыхов,
очевидец:

Повезло, что водитель почти успел оттормозиться и её зацепило щитком, а не затянуло дальше под вагон. До летального исхода ей меньше метра оставалось.

Напомним, что в 2011 году в Барнауле под трамвай затянуло 13-летнюю девочку из Казахстана, переходившую пути с коляской. Потерпевшую удалось извлечь из под вагона, подросток выжила, но получила травму ноги.

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