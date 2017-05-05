Фотофакты. В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку

В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54. В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54. В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54. В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54. В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54. В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54. В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54. В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54. В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54. В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54.

По словам очевидцев, 41-летний водитель внедорожника G63 перепутал газ с тормозом и на скорости въехал в двери павильона АЗС "Газпромнефть". По словам подписчика, водитель был пьян.



В результате ДТП никто не пострадал, в автомобиле сработали подушки безопасности. Ранее водитель уже был лишён водительского удостоверения за езду в пьяном виде. За рулём он находился без прав.

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