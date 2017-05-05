Фотофакты. В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку

В Новосибирске пьяный водитель Mercedes-Benz Gelandewagen протаранил автозаправочный комплекс на Мочищенском шоссе. Об этом сообщили очевидцы в паблике "АСТ-54".
В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54.
В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54.
В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54.
В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54.
В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54.
В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54.
В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54.
В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54.
В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54.
В Новосибирске "Гелендваген" протаранил заправку .Фото : АСТ-54.
По словам очевидцев, 41-летний водитель внедорожника G63 перепутал газ с тормозом и на скорости въехал в двери павильона АЗС "Газпромнефть". По словам подписчика, водитель был пьян.
В результате ДТП никто не пострадал, в автомобиле сработали подушки безопасности. Ранее водитель уже был лишён водительского удостоверения за езду в пьяном виде. За рулём он находился без прав.
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