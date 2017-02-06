Фотофакты. В Новосибирске на стоянке полностью сгорели две фуры

Ночью 6 февраля в Кировском районе Новосибирска (район Хилокского рынка) сгорели две фуры.
В Новосибирске на стоянке сгорели фуры. Фото : АСТ 54.
В Новосибирске на стоянке сгорели фуры. Фото : АСТ 54.
В Новосибирске на стоянке сгорели фуры. Фото : АСТ 54.
В Новосибирске на стоянке сгорели фуры. Фото : АСТ 54.
В Новосибирске на стоянке сгорели фуры. Фото : АСТ 54.
В Новосибирске на стоянке сгорели фуры. Фото : АСТ 54.
В Новосибирске на стоянке сгорели фуры. Фото : АСТ 54.
В Новосибирске на стоянке сгорели фуры. Фото : АСТ 54.
Полностью выгорели кабины двух припаркованных грузовиков DAF, об этом рассказал читатель АСТ 54. По его словам, обеими фурами владеет один хозяин из Киргизии.
Подписчик также добавил, что работники рынка поговаривают, будто сейчас владелец сгоревших машин находится в больнице с приступом.
Ведется разбирательство. Вероятно, фуры подожгли неизвестные.
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