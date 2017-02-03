Фотофакты. В Новосибирской области фура с макулатурой перевернулась на мосту и повредила три машины

2 февраля в Новосибирской области на федеральной трассе "Иртыш" (Р-254) на мосту через реку Каргат перевернулся грузовик Mercedes. В ДТП также попали две легковые машины Toyota Corona и Chevrolet Cruze, а также грузовая "Газель".
ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области. 2 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области. 2 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области. 2 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области. 2 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области. 2 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области. 2 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области. 2 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области. 2 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области. 2 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области. 2 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Mercedes вез макулатуру. Грузовик лег на левый бок поперек дороги, придавив при этом японскую машину. Врезавшаяся в Mercedes "Газель" была смята в гармошку. Chevrolet получил несколько вмятин.
Повалившийся грузовик смогли поднять только вечером, а трактор "Кировец" расчистил дорогу от высыпавшейся макулатуры.
К счастью, как пишут очевидцы в сообществе АСТ-54, в этой аварии никто не пострадал.
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