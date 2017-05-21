Фотофакты. В центре Барнаула в массовую аварию попали междугородние автобусы

Массовая авария на перекрестке проспектов Красноармейского и Строителей. 21 мая 2017 года. Фото : Иван Вештемов vk.com/barneos22. Массовая авария на перекрестке проспектов Красноармейского и Строителей. 21 мая 2017 года. Фото : Иван Вештемов vk.com/barneos22.

Столкнулись два автобуса, кроме того, в аварию попали и легковые автомобили. К счастью, обошлось без жертв.

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