В знаковом для Алтая месте на Чуйском тракте установили светофор

Светофор смонтировали потому, что в разгар туристического сезона интенсивность транспортного потока на родине Василия Шукшина значительно увеличивается. Множество автомобилистов останавливаются в Сростках, чтобы побывать на горе Пикет, где установлен памятник писателю, посетить музеи или сростинскую ярмарку.

Чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения здесь также обустроили дополнительную стоянку для автомобилей — на противоположной стороне от уже существующей. Обе площадки оборудовали перильным ограждением.

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