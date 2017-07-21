В знаковом для Алтая месте на Чуйском тракте установили светофор

В Сростках на 388 км федеральной трассы "Чуйский тракт" установили светофор с кнопкой для пешеходов, сообщает сайт УПРДОР "Алтай".
Светофор смонтировали потому, что в разгар туристического сезона интенсивность транспортного потока на родине Василия Шукшина значительно увеличивается. Множество автомобилистов останавливаются в Сростках, чтобы побывать на горе Пикет, где установлен памятник писателю, посетить музеи или сростинскую ярмарку.
Чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения здесь также обустроили дополнительную стоянку для автомобилей — на противоположной стороне от уже существующей. Обе площадки оборудовали перильным ограждением.
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