Фотофакты. Вышло новое поколение самой популярной иномарки в Алтайском крае

Hyundai Solaris .Фото : motor.ru. Новый Hyundai Solaris .Фото : motor.ru. Новый Hyundai Solaris .Фото : motor.ru. Новый Hyundai Solaris .Фото : motor.ru. Новый Hyundai Solaris .Фото : motor.ru. Новый Hyundai Solaris .Фото : motor.ru. Новый Hyundai Solaris .Фото : motor.ru. Новый Hyundai Solaris .Фото : motor.ru. Новый Hyundai Solaris .Фото : motor.ru.

Размеры нового Solaris немного больше, чем у предшественника. Во внешнем виде обращают на себя внимание обновленная решетка радиатора и светодиодные ходовые огни. Салон Solaris нового поколения и вовсе выполнен в совершенно новом дизайне, отмечает "Автостат".

Как пишет Motor.ru, среди других изменений — новая задняя полузависимая подвеска от Elantra и другой 1,4-литровый двигатель. Его отдача уменьшилась с прежних 107 до 99,7 лошадиных силы (максимальная крутящий момент снизился со 135 до 132 Нм, но достигается теперь на более низких оборотах).

У мотора объемом 1,6 литра появился впускной коллектор переменной длины и второй фазовращатель. Мощность осталась прежней — 123 силы. При этом крутящий момент снизился со 155 до 150,7 Нм. Все агрегаты могут работать в паре либо с шестиступенчатой "механикой", либо с шестидиапазонным "автоматом".

Российским покупателям новый Solaris будет представлен в четырех комплектациях. В стандартное оснащение входят: фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией (VSM), включая электронную систему стабилизации (ESC) и антипробуксовочную систему (TCS), система мониторинга давления в шинах (TPMS), регулировка по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, а также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и другое оборудование.

Первое поколение Hyundai Solaris продается в России уже шесть лет. Сейчас это один из бестселлеров рынка. Например, в рейтинге продаж новых автомобилей в Алтайском крае южнокорейский автомобиль по итогам 2016 года занял третью строчку, уступив лишь Lada Granta и Chevrolet Niva. За год жители региона поставили на учет в ГИБДД, по данным "Автостата", 375 экземпляров новеньких Solaris.