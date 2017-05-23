Автоновости

Фотофакты. Жительница Барнаула потратила миллион на превращение "Нивы" в "квадрокар"

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Сегодня, 13:10.
Автоновости

Наталья Викторова из Барнаула вложила 1,250 млн рублей в тюнинг советской "Нивы". Она превратила автомобиль в агрессивного вида вездеход, который она назвала "квадрокар Red Stone".

Наталья Викторова,
автолюбитель:

ВАЗ-2121 (год выпуска — при Иване Грозном), достался даром, от хорошего человека. Не придумав куда его отнести, к внедорожникам, прототипам или вездеходам, придумали свой подвид полноприводной техники: квадрокар (по аналогии с квадроциклом). Строился от случая к случаю с лета 2015 года и по сегодняшний день. Процесс идет не спеша, со взвешиванием решений и проявлением творчества. От “донора” нечего, кроме обрезанного остова, не осталось.

На сайте drive2.ru Наталья ведет блог, в котором рассказывает о каждом шаге создания Red Stone. Из повествования женщины следует, что "Ниве" приварили раму (для усиления конструкции), перебрали двигатель, установили легкие портальные мосты, переработали подвеску, а также поставили 46-дюймовые колеса с облегченными шинами. Подкачивать колеса можно автоматически, не выходя из салона автомобиля.

Наталья Викторова,
автолюбитель:

Этот проект — не солянка из готовых агрегатов и узлов. Практически всё сделано индивидуально, если не самостоятельно, то под заказ.

По словам владелицы, Red Stone еще в процессе создания. Однако автомобиль уже в таком состоянии, что его можно демонстрировать на выставках. 20 и 21 мая квадрокар могли оценить посетители крупного фестиваля тюнинга "СибирьМоторШоу" в Красноярске. Жюри присудило проекту автоледи из Барнаула третье место в номинации "Внедорожник".

В планах владелицы и дальше дорабатывать квардокар. Она хочет добавить аэрографию, переднюю лебёдку, подвесные баки-понтоны под пороги, установить дополнительный свет и тент на кузов. "Кто знает, что еще в голову придёт", добавляет Наталья.

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