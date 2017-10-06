Как изменится алгоритм сдачи экзамена в автошколе?

С 14 октября изменятся процедуры проведения экзаменов в госавтоинспекции. Соответствующие изменения внесены в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности.
В частности, госпошлину за проведение экзаменов и выдачу водительских удостоверений (ВУ) необходимо оплачивать до подачи заявления. Такой порядок соответствует Налоговому кодексу.
Документы, необходимые для сдачи экзаменов и получения ВУ, можно подавать в многофункциональные центры. Получать и обменивать водительские права можно там же.
"С учетом опыта проведения практических экзаменов изменен ряд испытательных упражнений и условий их выполнения", говорится на сайте ГИБДД. Например, упражнение "скоростное маневрирование" для мотоциклов стало обязательным. В связи с этим к существующей схеме упражнения добавлен второй вариант его выполнения, который может быть адаптирован к любой площадке. В первом варианте для выполнения маневра требуется участок длиной 80 метров, но он имеется не везде.
Если во время экзамена будет много снега, границы упражнений обозначат дополнительными стойками и конусами. Также площадки обработают противогололедными средствами.
Добавились новые основания прекратить экзамен и выставить отрицательную оценку. К примеру, в случае падения с мотоцикла экзамен будет считаться не пройденным.
В Госавтоинспекции отметили, что реализация принятого приказа будет способствовать улучшению качества и доступности предоставляемых госуслуг по линии службы.
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