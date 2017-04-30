Карта. Какие дороги построят в новых микрорайонах Барнаула в 2017 году

В 2017 году администрация Барнаула планирует построить несколько дорог в новых спальных микрорайонах города. Об этом сообщил вице-мэр Анатолий Воронков.
По его словам, специалисты в этом сезоне построят дороги по улицам Ускова (от Взлетной до Балтийской), Балтийской (от Попова до проспекта Энергетиков) и Взлетная (от Ускова до Солнечной поляны). Все они будут оборудованы ливневками, подчеркнул чиновник. Сейчас на этом месте или вовсе нет проезда, либо дороги неасфальтированы.
Строительство будет идти на деньги из городского бюджета. Воронков рассказал, что хотя городу пришлось софинансировать масштабный ремонт по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги", мэрия сохранила собственную муниципальную программу.
Помимо обустройства новых кварталов администрация займется строительством тротуаров. Еще один важный проект в муниципальной программе — реконструкция перекрестка проспекта Ленина и Матросова. Здесь сделают дополнительную полосу для поворота налево с главной магистрали города (для движущихся из центра). Это поможет сократить заторы на этом участке.
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