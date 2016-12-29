Автоновости
Спецпредложения:

Карта. В Барнауле запретят ночную парковку на 14 улицах

1198
Сегодня, 15:14.
Автоновости

С 9 января власти запрещают остановку и стоянку транспортных средств в ночное время сразу на нескольких улицах Барнаула. Ограничения коснутся и Потока, и центра, и других районов. Об этом сообщает сайт мэрии. 

Автомобили на парковке. Пешеходный переход.
Автомобили на парковке. Пешеходный переход. Фото : Михаил Хаустов.

На указанных участках установят запрещающие знаки. Мера необходима, чтобы припаркованные вдоль дорог машины не мешали спецтехнике убирать снег.

Помимо этого знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств, появятся на ул. Кирова, недалеко от Политеха. Это поможет водителям расположенной на этой улице станции скорой помощи.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2016 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus