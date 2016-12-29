Карта. В Барнауле запретят ночную парковку на 14 улицах

С 9 января власти запрещают остановку и стоянку транспортных средств в ночное время сразу на нескольких улицах Барнаула. Ограничения коснутся и Потока, и центра, и других районов. Об этом сообщает сайт мэрии.

На указанных участках установят запрещающие знаки. Мера необходима, чтобы припаркованные вдоль дорог машины не мешали спецтехнике убирать снег. Помимо этого знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств, появятся на ул. Кирова, недалеко от Политеха. Это поможет водителям расположенной на этой улице станции скорой помощи. Смотрите также