Летом с улицы Матросова в Барнауле временно уберут общественный транспорт

Специалисты готовятся к замене асфальта на улице Матросова. Также в 2017 году здесь капитально отремонтируют мост через Пивоварку. Движение общественного транспорта по улице на время работ будет закрыто, сообщил замглавы администрации Барнаула Анатолий Воронков.
По его словам, автобусы и троллейбусы будут двигаться по ул. Северо-Западной. Сейчас специалисты прорабатывают временную схему движения на время ремонта и позже администрация объявит, будет ли ул. Матросова закрыта для движения личного транспорта, и если да — то на какой срок.
Напомним, дорога на ул Матросова — одна из 25 важных в Барнауле, которые попали в план масштабного ремонта по федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги". В этом году власти выделили 1,3 млрд рублей на замену асфальта на таких важных для города магистралях как ул. Балтайская, Попова, Власихинская, Молодежная, Советской Армии, проспектов Космонавтов и Красноармейский и др.
Также в 2017 году дорожники реконструируют перекресток проспекта Ленина и улицы Матросова. Здесь сделают дополнительную полосу для поворота налево с главной магистрали города (для движущихся из центра). Это поможет сократить заторы на этом участке.
Факт
По ул. Матросова проходят маршруты автобуса № 6, 17, 24,53, а также троллейбусы №6,7
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