Страховщики изменили порядок обращений по массовым ДТП

Суть изменений в том, что систему прямого возмещения убытков (ПВУ) распространили и в отношении ДТП с участием более двух автомобилей. То есть в этих случаях потерпевшие теперь обязаны обращаться в так называемую "свою" страховую компанию (с которой заключали договор), а не в компанию виновника аварии.

Ранее система ПВУ только для аварий с участием двух автомобилей. Она действует следующим образом: страховщик потерпевшего выплачивает ему деньги или производит ремонт, а затем обращается к страховщику причинителя вреда, чтобы тот компенсировал эти расходы.

Это правило действует, когда у всех участников аварии есть полисы ОСАГО, не причинен вред здоровью или жизни людей или иному имуществу, кроме автомобилей участников ДТП.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.