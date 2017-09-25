Автоновости

Страховщики изменили порядок обращений по массовым ДТП

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Сегодня, 20:12.
Автоновости

С 25 сентября 2017 года вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. Они устанавливают новые правила обращения в страховую компанию при ДТП с участием более двух автомобилей. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Массовое ДТП.
Массовое ДТП. Фото : vk.com/barneos22.

Суть изменений в том, что систему прямого возмещения убытков (ПВУ) распространили и в отношении ДТП с участием более двух автомобилей. То есть в этих случаях потерпевшие теперь обязаны обращаться в так называемую "свою" страховую компанию (с которой заключали договор), а не в компанию виновника аварии.

Ранее система ПВУ только для аварий с участием двух автомобилей. Она действует следующим образом: страховщик потерпевшего выплачивает ему деньги или производит ремонт, а затем обращается к страховщику причинителя вреда, чтобы тот компенсировал эти расходы.

Это правило действует, когда у всех участников аварии есть полисы ОСАГО, не причинен вред здоровью или жизни людей или иному имуществу, кроме автомобилей участников ДТП.

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