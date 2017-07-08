Мэрия Барнаула переложила ремонт старого моста через Обь на федералов

Старый мост в Барнауле. Фото : Михаил Хаустов. Старый мост в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Старый мост в Барнауле .Фото : Евгения Родочинская. Старый мост в Барнауле .Фото : Евгения Родочинская. Старый мост после ремонта. Июнь 2015 .Фото : Евгения Родочинская. Ремонт Старого моста. Октябрь 2013 года. Фото : Лидия Соколова. Ремонт Старого моста. Октябрь 2013 года. Фото : Лидия Соколова. В 2009 году ремонтировали Старый мост. Фото : Анна Зайкова.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом решило оспорить это, но в арбитражном суде ведомству было отказано.

Год назад первый заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков заявлял, что стоимость ремонта коммунального моста через Обь может составить более 500 миллионов рублей. Ранее суд по требованию прокуратуры обязал городские власти в течение полутора лет провести ремонт моста. Воронков сообщил, что город отремонтирует объект, но не сказал, когда.

Так как в бюджете нет таких денег,то мэрия решила переложить ответственность за мост на федералов, те подали кассационную жалобу, но краевой арбитраж оставил ее без удовлетворения.

Следующее слушание по делу пройдет уже в арбитражном суде Западно-Сибирского округа 31 июля.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.