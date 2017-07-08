Мэрия Барнаула переложила ремонт старого моста через Обь на федералов

Городская администрация Барнаула не хочет больше ремонтировать старый мост через Обь. Объект переводится в федеральную собственность, на основании этого мэрия не намерена приводить мост в порядок.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом решило оспорить это, но в арбитражном суде ведомству было отказано.
Год назад первый заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков заявлял, что стоимость ремонта коммунального моста через Обь может составить более 500 миллионов рублей. Ранее суд по требованию прокуратуры обязал городские власти в течение полутора лет провести ремонт моста. Воронков сообщил, что город отремонтирует объект, но не сказал, когда.
Так как в бюджете нет таких денег,то мэрия решила переложить ответственность за мост на федералов, те подали кассационную жалобу, но краевой арбитраж оставил ее без удовлетворения.
Следующее слушание по делу пройдет уже в арбитражном суде Западно-Сибирского округа 31 июля.
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