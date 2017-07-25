Главный по алтайским дорогам раскрыл подробности небывалой ремонтной кампании в Барнауле

— Дмитрий Николаевич, сложно ли было организовать такой большой объем работ?

— Сложность была в том, что мы поздно попали в эту программу. Изначально предполагалось, что БКД будет рассчитана только на города-миллионники. Но затем состав расширили, в него попало 37 агломераций (город и территория вокруг него в радиусе 50 км). Осенью 2016 года мы экстренно собрали рабочую группу из трех десятков специалистов и представителей общественности: за три дня нам нужно было сделать вот такой документ (кладет на стол распечатку формата А4 толщиной около 5 см. — Прим. ред.).

У администрации Барнаула уже были свои планы, в том числе по строи­тельству дорог. Но по БКД мы могли направить деньги только на замену асфальта, делать реконструкции или затевать новое строительство нам не рекомендовали. Поэтому планы пришлось корректировать. Проект предполагал софинансирование из регионального дорожного фонда, поэтому мы тоже свои планы развернули в сторону города.

— То есть на федеральные деньги ремонт ведут в городе, а на краевые — в пригороде?

— Можно сказать и так. Но есть исключение: по краевой субсидии в 150 млн рублей в Барнауле ремонтируют улицы Матросова, Партизанскую и Молодежную. А еще одну краевую субсидию (97 млн рублей) направят на строительство и реконструкцию улиц Балтийской, Взлетной, Сергея Ускова.

— В целом насколько больше денег в этом году будет потрачено на дороги Барнаула?

— В предыдущие годы на содержание, ремонт, строительство и реконструкцию город выделял 600–700 млн рублей. В этом году к этой сумме прибавились деньги по БКД и краевая субсидия. В результате общий бюджет перевалил за 1,5 млрд.

— Среди подрядчиков в основном краевые ДСУ?

— Не только. Часть объемов получили муниципальное бюджетное учреждение "Автодорстрой" и частные компании — ПСК "Индустрия" и "Алтайдорстрой". Торги были конкурентными, по их результатам удалось сэкономить 70 млн рублей и включить в программу ремонта дополнительно семь участков. Это те улицы, на которые чаще всего указывали жители города как на проблемные.

— Часть ДСУ базируются не в Барнауле. Легко ли им было организовать свою работу в городе и при этом вести другие объекты по краю?

— Система государственных ДСУ в нашем регионе — это большой комплекс, 5 тыс. человек и почти столько же механизмов. Им все по плечу. Конечно, можно передислоцировать силы и пройти город быстро, но этого никто не делает: объекты ведут планово, по графику. Благо погода особых сюрпризов не преподносит.

У нас в WhatsApp несколько групп. В одной из них все подрядчики: руководители, прорабы, мастера. Представители заказчика каждый день на объектах. Если кто-то видит недостатки, он фотографирует их и публикует в группе. Снимки видят все. Подрядчики реагируют правильно: не пытаются спорить, а оперативно всё устраняют.

— Почему получалось так, что на некоторых улицах дорожники клали слой асфальта, а потом его убирали?

— Мы замахнулись на самые высокие стандарты. Поэтому отремонтированные дороги специалисты диагностируют по международному параметру IRI. С помощью специального оборудования и ПО они оценивают ровность и колейность. На федеральных и региональных трассах Алтайского края этот метод уже используют около пяти лет, но в городе его применяют впервые. Так мы добиваемся не просто хорошего, а идеального покрытия на улицах Барнаула.

У города сложный рельеф, поэтому эталонных параметров добиться непросто. И если диагностическая лаборатория фиксирует отклонения от нормы, то поверхность обрабатывается повторно. Для этого приходится подрезать фрезами уже уложенный слой асфальтобетона. Со стороны действительно может показаться, что свежее покрытие убирают. Но нет, его лишь доводят до идеала. И эта работа подрядчикам дополнительно не оплачивается.

— По условиям программы, в конце 2018 года не менее 40% барнаульцев должны отметить, что увидели улучшения. Как будет проходить опрос?

— Пока неизвестно. И хотя за два года состояние дорожной сети значительно улучшится, результат опроса может быть непредсказуемым. Мы быстро привыкаем к хорошему и забываем поблагодарить дорожников за труд. А сказать "спасибо" есть за что. Я вчера ехал в одиннадцать вечера, вижу: на объекте все, вплоть до начальника ДСУ. Все стараются работать вечерами и ночами, чтобы не мешать автомобилистам.

— Еще более сложный индикатор: за два года нужно вдвое снизить число очагов аварийности (мест, где в течение года произошло пять и более ДТП с пострадавшими. — Прим. ред.). По итогам 2016 года их было 60, а в 2018-м должно быть 30. Это выполнимо?

— Это действительно очень сложная задача. Чтобы ее выполнить, мы намерены развивать в городе сеть камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Ранее планировали в ближайшие годы установить 15 таких комплексов по всему краю, но чтобы снизить число очагов аварийности в городе, все их установим в Барнауле до сентября. У нас нет цели собирать штрафы, нам нужно приучать автомобилистов к дисциплине.

Конечно, не хотелось бы весь город увешивать камерами и повсюду монтировать "лежачих полицейских". Соблюдение ПДД должно быть нормой жизни. Будем бороться за это вместе с органами ГИБДД, заниматься пропагандой, объяснять, что нам очень важно выполнить этот норматив и попасть во второй этап программы.

Если это произойдет, агломерация продолжит получать федеральное финансирование до 2025 года. И на эти деньги можно будет уже заниматься крупными инфраструктурными объектами. Например, расширить путепровод у Нового рынка или реконструировать коммунальный (старый) мост.

О дорожном фонде края

— Для софинансирования БКД деньги из краевого дорфонда направили в город. Насколько сильно пришлось корректировать изначальный план ремонтных работ по региону?

— План ремонтной кампании на 2017 год на сумму 8,8 млрд руб­лей мы сформировали еще в августе 2016-го. Но в декабре на федеральном уровне поступления от акцизов перераспределили в пользу федерального бюджета. Мы потеряли 2 млрд рублей. Но потом в феврале в край пришли переходящие акцизы за декабрь в размере 1,1 млрд рублей. С учетом поступлений по БКД и другим программам итоговая цифра на 2017 год получилась 9,2 млрд рублей.

Но деньги перераспределились, сконцентрировались в агломерацию. По другим территориям края план не корректировали, сохранили все объекты. Но сократили протяженность участков работ. Вместо 640 км получилось 480. Также в 2017 году отремонтируем 28 мостов.

— Есть ли предпосылки для роста регионального дорфонда? Или он будет сокращаться?

— Президент Владимир Путин поручил в 2019 году вернуть 100% акцизов региональным дорожным фондам. 22 июня на совещании с министром транспорта РФ этот вопрос снова поднимали. Речь шла о том, что на федеральные дороги финансирование идет достаточное, а на региональные — нет. Путин поручил министру финансов Силуанову уже в этом году найти решение.

— Если акцизы полностью не вернут регионам, дорожный фонд Алтайского края будет составлять около 6–7 млрд рублей?

— Да. Но это в любом случае больше, чем до 2012 года, когда на отрасль выделяли всего чуть больше миллиарда. Потом воссоздали дорожные фонды, возобновились нормальные ремонты.

Об обходе Барнаула

— Проект предусматривает, что проезд по третьему мосту через Обь будет платным. Почему?

— Мы планируем привлечь на строительство обхода деньги "Платона". Из этого источника можно получить до 50% средств на дорогу и до 80% на мост. Добавить остальное краевому бюджету будет нелегко. Поэтому рассматриваются разные варианты, в том числе концессия. И тут механизмы могут быть разные. Предприниматель может взять деньги в банке, построить объект, а мы с ним со временем из бюджета рассчитаемся. Другой вариант — он сам какое-то время собирает деньги за проезд и отбивает свои затраты. Третий — он собирает плату, но за счет субсидий она для автомобилистов ниже экономически обоснованной.

Тема платности уже стала стандартом отрасли. Такова мировая практика. Как именно это будет выглядеть у нас, пока неизвестно. Несколько потенциальных концессионеров (в том числе компания, строившая западный скоростной диаметр в Петербурге) и "Газпромбанк" уже заинтересовались обходом Барнаула. Однако конкретные предложения начнут поступать, скорее всего, после 1 сентября, когда будет готов проект и станет известна стоимость дороги и моста.

— Распространено мнение, что "северный" обход был бы удачнее. Вы, как соавтор идеи "южного" обхода, объясните, почему изменили траекторию?

— "Северный" обход придумали еще в 1980-е годы (дорога должна была начинаться от Змеиногорского тракта, пересекать Павловский и через пойму Оби в районе Научного городка уходить к ЗАТО "Сибирский" или к Казачьему. — Прим. ред.). Но он не проще по исполнению. Проекта этого обхода не было. Но предпроектные наработки продали газовикам, и они на этом месте проложили через Обь газопровод. Также здесь много линий связи. И согласовать дорогу в этом месте практически нереально.

Кроме этого, в лесах Первомайского района появился Кислухинский заказник, где мы не сможем срубить ни одного дерева. И еще одна причина: Чуйский тракт в 2004 году стал федеральной трассой, в его расширение на участке от Новоалтайска до Озерок вложили более 30 млрд рублей. И "обходить" этот участок дороги первой категории в Москве считают нецелесообразным, даже несмотря на необходимость вывести из города транзитный транспорт.

И тогда мы предложили альтернативу: связать три тракта в другом направлении и построить мост в районе поселка Бельмесево. Эту идею в федеральном центре готовы обсуждать. Поэтому мы сейчас делаем проект этой дороги. И делаем его не "на полку". Будем добиваться, чтобы у Барнаула был обход — мечта любого города.

Специальный вопрос

— Ремонт каких крае­вых дорог будет в приоритете на ближайшие годы?

— Стратегия и подходы остаются теми же. Мы пойдем в западном направлении: на трассы от Крутихи до Славгорода и Павловск – Ребриха – Буканское и далее до Кулунды. Это популярные направления: в Яровое и на соленые озера в сезон прибывает большой поток туристов.

Также пошагово идем по дорогам на Камень-на-Оби и Заринск, по трассам Троицк – Целинное, Тогул – Кытманово, от Бийска до Кемеровской области. Еще один важнейший объект — трасса Поспелиха – Курья. К юбилею Калашникова в 2019 году нам предстоит за 450 млн рублей отремонтировать 51 км дороги и два моста.

Субсидии муниципалитетам (500 млн рублей в год) сохранятся. Из интересных проектов отмечу идею осветить Правобережный тракт от Барнаула до Новоалтайска.

О чем еще рассказал собеседник:

Куда идут деньги на дороги

— До 80% от стоимости ремонта или строительства дороги — это траты на материалы и расходники для техники. Таким образом дорожная отрасль софинансирует до 30 смежных: неф­тяную, транспортную, банковскую и другие.

О грузоперевозках по Оби

— С 2015 года у нас действует программа развития внутренних водных перевозок. Ничего подобного в других регионах нет. Край субсидирует дноуглубительные работы несмотря на то, что это обязанность федеральных структур. Также в этом участвует бизнес — речники и "Бийский гравийно-песчаный карьер". В советское время он отгружал на реку до 1,5 млн тонн материалов, а в последние годы — лишь пару сотен тыс. тонн. И соглашение по реке дало толчок. В 2016 году мы перевезли 618 тыс. тонн. Это примерно 39 тыс. фур. Заработал барнаульский порт, баржи, а дороги остались в целости. План на 2017 год — 960 тыс. тонн. Я надеюсь, удастся перевалить за миллион.

Досье

Человек с железной дороги

Дмитрий Николаевич Коровин родился 30 мая 1976 года в Кулунде. В 1998 году окончил Омский госуниверситет путей сообщения по специальности "электрический транспорт". Также имеет высшее юридическое образование (АлтГУ). Служил на Северном флоте.

Начинал карьеру бригадиром локомотивного депо в Новоалтайске. Затем был мастером участка, зам­начальника и главным инженером. С 2004 по 2008 год занимал должность начальника депо. В январе 2009-го стал замначальника управления края по транспорту, дорожному хозяйству и связи (позже — Главстроя). С 1 января 2017 года — замминистра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Награжден благодарностью Министра транспорта РФ.

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