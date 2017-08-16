Автоновости

Минтранс ужесточит требования для автобусных перевозок детей

75
Сегодня, 09:26.
Автоновости

Минтранс ужесточит требования для автобусных перевозок детей, сообщают "Известия". Заместитель министра транспорта Николай Асаул рассказал, что по новым правила водитель должен будет иметь не менее трех лет стажа, а на автобусе должен находиться специальный маячок.

Школьные автобусы.
Школьные автобусы. Фото : altairegion22.ru.

Водителю, перевозящему детей, необходимо установить на автобусе проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета, благодаря которому участники дорожного движения будут более дисциплинировано относится к детскому автобусу. Кроме того, Минтранс разрешит находится в автобусе сотрудникам турфирмы, которые организуют поездку. 

Замминистра сообщил, что согласно новым правилам, водитель, перевозящий детей, должен иметь не менее трех лет стажа и 12 месяцев непрерывного стажа. Это относится именно к поездкам на автобусе.

По словам Асаула, если пакет поправок примут в этом году, он вступит в силу в середине следующего года, чтобы все участники рынка смогли подготовиться.

Минтранс регулярно поднимает вопрос безопасности детских перевозок, особенно летом. Сейчас статистика ДТП показывает, что Россия находится не в лучшей группе по аварийности.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus