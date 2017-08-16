Минтранс ужесточит требования для автобусных перевозок детей, сообщают "Известия". Заместитель министра транспорта Николай Асаул рассказал, что по новым правила водитель должен будет иметь не менее трех лет стажа, а на автобусе должен находиться специальный маячок.
Водителю, перевозящему детей, необходимо установить на автобусе проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета, благодаря которому участники дорожного движения будут более дисциплинировано относится к детскому автобусу. Кроме того, Минтранс разрешит находится в автобусе сотрудникам турфирмы, которые организуют поездку.
Замминистра сообщил, что согласно новым правилам, водитель, перевозящий детей, должен иметь не менее трех лет стажа и 12 месяцев непрерывного стажа. Это относится именно к поездкам на автобусе.
По словам Асаула, если пакет поправок примут в этом году, он вступит в силу в середине следующего года, чтобы все участники рынка смогли подготовиться.
Минтранс регулярно поднимает вопрос безопасности детских перевозок, особенно летом. Сейчас статистика ДТП показывает, что Россия находится не в лучшей группе по аварийности.
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