Минтранс ужесточит требования для автобусных перевозок детей

Водителю, перевозящему детей, необходимо установить на автобусе проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета, благодаря которому участники дорожного движения будут более дисциплинировано относится к детскому автобусу. Кроме того, Минтранс разрешит находится в автобусе сотрудникам турфирмы, которые организуют поездку.

Замминистра сообщил, что согласно новым правилам, водитель, перевозящий детей, должен иметь не менее трех лет стажа и 12 месяцев непрерывного стажа. Это относится именно к поездкам на автобусе.

По словам Асаула, если пакет поправок примут в этом году, он вступит в силу в середине следующего года, чтобы все участники рынка смогли подготовиться.

Минтранс регулярно поднимает вопрос безопасности детских перевозок, особенно летом. Сейчас статистика ДТП показывает, что Россия находится не в лучшей группе по аварийности.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.