Молодой директор барнаульского автоцентра КамАЗ - о рынке грузовиков и трагически погибшем отце

Спрос откладывается

— Александр Викторович, по данным аналитиков "Автостата", спрос на КамАЗы в Алтайском крае в этом году увеличился на 70%. При этом рынок в целом остался на уровне прошлого года. Чем можно объяснить такую динамику продаж вашей марки?

— Нужно понимать, что "Автостат" показывает не продажи, а регистрации новых грузовых автомобилей. Часть из них приехали в регион напрямую с завода, минуя дилерскую сеть. Например, по программам "Росагролизинга". Второй вариант — корпоративные закупки. Так, местная структура "Роснефти" напрямую приобретала на заводе несколько машин.

У нас в автоцентре число продаж увеличилось не столь значительно. Показатель роста — около 15%. То есть год не провальный, но мог быть и лучше. Скажем так: ситуация стабильная. То, что часть техники попадает в регион, минуя наш автоцентр, нас не сильно расстраивает. Самое главное, что пополняется парк автотранспорта, который мы будем обслуживать.

— Кто основной покупатель КамАЗов в регионе?

— Если несколько лет назад это были представители разных сфер (в частности, строители, промышленники, перевозчики и т. д.), то в 2016 году порядка 90% покупателей — это представители аграрного бизнеса. Очевидно, политика импортозамещения позволила им улучшить свое положение, и они стали активнее приобретать технику. Представители других отраслей экономики сейчас почти не обновляют машины.

— Эффективны ли госпрограммы по стимулированию спроса?

— Да, программа утилизации была крайне востребована. К сожалению, она закончилась, и пока неизвестно, продлят ли ее на будущий год. Это станет известно в январе. Также есть льготный лизинг. Многие активно им пользуются, эта программа по-прежнему работает. Но когда действовали обе программы, машины покупали активнее. Сейчас порядка 80% продаж оформляются в лизинг. Наличными крайне редко рассчитываются.

— Как изменились цены на грузовики КамАЗ за последние годы?

— С конца 2014 года стоимость продукции завода росла постепенно и увеличилась примерно на 30%. Это значительно меньше, чем на европейские грузовики. Их продажи сейчас заметно "просели", а у КамАЗа — увеличились.

— А "китайцы" вам конкуренты? Несколько лет назад один из продавцов грузовиков из Поднебесной говорил, что их машины могут "забрать" у КамАЗа солидную долю в регионе.

— В середине "нулевых" они действительно могли стать серьезным соперником. В то время емкость рынка была большая, экономика росла, КамАЗ не успевал за спросом, очередь на автомобили растягивалась на полгода. Поэтому мы "китайцев" даже не заметили, и они под шумок заняли часть рынка. Но сейчас их вообще не видно. Старые машины попадаются, а новых я давно не встречал. Люди попробовали эти автомобили и поняли, что без качественного сервиса и запчастей эксплуатировать грузовую технику крайне проблематично. Продавцы китайской техники в Алтайском крае не предоставили им этого.

— Какой динамики ждете от рынка в дальнейшем? Есть ли предпосылки для его роста или падения?

— Не готов сказать. Время покажет. То, что многие пока ездят на старых грузовиках, формирует отложенный спрос, который рано или поздно конвертируется в контракты на новую технику. Что касается нашего предприятия, мы стабильно работаем, у нас прирост почти каждый год.

— То есть даже кризис вам нипочем?

— Скажем так, он лишь тормозит наше развитие.

"Уже не тот"

— За этот год КамАЗ выпустил 88 новых комплектаций техники. Почему такое бурное развитие?

— КамАЗ стремительно меняется. Как говорится, он "уже не тот". Теперь в нем много зарубежных комплектующих. Например, на машины нового модельного ряда устанавливают компоненты Daimler — двигатель, коробку, мосты, даже кабину. Их производство локализуют в России, чтобы снизить стоимость грузовиков. В этом году мы аттестовали наш сервисный центр по требованиям Daimler и теперь можем все это обслуживать. В общем, КамАЗ — это теперь сложный автомобиль, требующий диагностики и квалифицированного ремонта.

— Но многие ценили КамАЗ именно за то, что его можно починить в дороге буквально молотком и парой крепких слов. Как потребители отнеслись к изменениям?

— Во-первых, автомобили стали качественнее, они все реже требуют такого оперативного вмешательства. А во-вторых, для тех, кто ценит ремонтопригодность, у КамАЗа есть большой выбор моделей с минимальным количеством сложных зарубежных агрегатов. Более того, специально для них КамАЗ вернулся к производству собственных двигателей. Наши аграрии именно такие машины, наиболее простые в эксплуатации, и берут — в минимальных комплектациях и с камазовским мотором.

— У вас сейчас два сервисных центра, и оба они находятся в Барнауле. Нет ли желания развивать сеть по краю?

— Я задумываюсь над этим. Но грузовой сервис — это очень затратно, поэтому в ближайшей перспективе таких намерений пока нет. Однако сейчас в качестве эксперимента покупаю СТО легковых авто в Алейске. Она сохранит свой профиль, и там же мы организуем торговлю запчастями. Для меня это будет проба удаленного управления. Если все получится, то вполне вероятно, я более серьезно подойду к теме развития сети техцентров. Мой отец говорил: "Будущее в сервисе". Он был умным человеком, и я доверяю его стратегии. Сейчас мы модернизируем сервисный центр на пр. Космонавтов, переоборудуем там агрегатный, шиномонтажный и моторный участки. Они откроются в I квартале 2017 года.

— Летом была новость, что предприятие "АвтоЗапчасть КамАЗ" выпустило на рынок новую линейку оригинальных запчастей под названием "Эконом". Это правда?

— Да. Так КамАЗ борется с серыми производителями. Те продают контрафактные запчасти в разы дешевле. Качество — соответствующее. И когда из-за них в очередной раз происходит поломка, это сильно бьет по авторитету КамАЗа. Чтобы у клиентов не было резона так "экономить", производитель выпустил эту линейку. Это качественные, оригинальные запчасти, но более дешевые и со сниженным ресурсом. Серия "Эконом" уже стала востребованной, но все же большинство предпочитает более дорогие и долговечные комплектующие. Их доля в структуре продаж в Алтайском крае даже выше, чем в среднем по стране.

Еще один российский бренд

— Несколько месяцев назад вы купили автосалон Lada на Змеиногорском тракте у компании АНТ. Кто был инициатором сделки?

— Все было просто: Александр Николаевич Поддубный (собственник АНТ. — Прим. ред.) выставил объект на продажу, я пришел как покупатель. Сделка прошла легко, разногласий у нас не возникло. Причины, по которым он решил выставить объект на продажу, я могу только предполагать.

— Вам же нужно было понимать, что покупаете. Вы были уверены в этом активе?

— Автоцентр рентабельный, несмотря на спад продаж. В ноябре мы выполнили поставленный "АвтоВАЗом" план, в декабре тоже сделаем его. На следующий год планов по продажам пока нет, но даже если они не будут расти, ничего страшного с предприятием не произойдет. Когда я принимал решение купить автоцентр, рассматривал самые пессимистические варианты развития событий, поэтому все риски учел. Уверен, у бренда Lada хорошие перспективы. Это подтверждает спрос на новые модели — особенно на седан Vesta. А в перспективе должны поступить в продажу универсал Vesta и полноприводная модификация кроссовера Xray. Судя по отзывам, многие уже ждут эти автомобили.

— Каким вы видите развитие этого проекта?

— Недавно "АвтоВАЗ" согласовал нам новое название. Теперь это будет "Автоцентр Юг". Сейчас мы заказали проект модернизации шоу-рума Lada. Его нужно будет привести в соответствие с новым брендбуком "АвтоВАЗа". Обновленная концепция предполагает отказ от прежних белого и синего цветов. Стилистика будет основана на сочетании серого и оранжевого. Что касается второго шоу-рума, то не исключено появление в нем другого автомобильного бренда. Но это все, что я могу сейчас сказать.

— Большая ли разница между торговлей грузовыми и легковыми автомобилями?

— Нет. Модель бизнеса в принципе одинаковая. И в том, и в другом случае компании зарабатывают не столько на продажах, сколько на сервисе. И взаимоотношения с заводами очень похожие. Разница лишь в целевой аудитории: грузовики покупают юрлица, а легковые автомобили в основном берут физлица.

— Вы работаете только с отечественными марками. На чем основана ваша вера в российский автопром?

— На том, что вижу, как наши производители стараются идти в ногу со временем. Они модернизируют производство, выпускают востребованные и конкурентоспособные модели. Их прогресс виден даже по тому, что они постоянно требуют от дилеров меняться. Ежегодно требования и стандарты ужесточаются.

— На должности гендиректора вы сменили своего отца после печальных событий (в октябре 2014 года Виктора Лисицына застрелил собственный водитель, убийцу отправили за решетку на 13 лет. — Прим. ред). Он был успешным бизнесменом, руководил автоцентром 15 лет, три раза завоевывал звание "Директор года. Алтайский край". Какие принципы управления вы у него переняли?

— Всем, что я умею и понимаю в автобизнесе, я обязан отцу. С ним я прошел путь от менеджера по продажам до заместителя директора. Я бы комфортно работал на этой должности, но неожиданно отца не стало, мне пришлось занять его место. Я, естественно, не был готов к такому повороту судьбы. Первое время было очень тяжело. Но коллектив остался со мной, поддержал меня, и у нас получилось продолжить дело отца.

Он был патриотом КамАЗа. В 1990е дальнобойщиком всю страну на нем объездил. Во всех его делах у него все было четко, он человек слова, твердый управленец. Мне тоже приходится проявлять твердость, хотя не всегда это бывает легко. Я человек более лояльный, стараюсь строить работу на доверии и понимании проблем сотрудников. Хотя и отцу эти качества были не чужды, конечно.

Думаю, главное, чему меня отец научил, — это то, что в любом деле, которым ты занимаешься, нужно быть лучшим. Он таким и был: и в бизнесе, и в других сферах.

Специальный вопрос

— Насколько, на ваш взгляд, сегодня важно проявлять гражданскую позицию? Какой поступок вы бы назвали гражданским?

— Я всегда хожу на выборы. И всех призываю это делать. Если есть убеждения, принципы — их нужно отстаивать как можно активнее.

О чем еще рассказал собеседник

О спортивных титулах компании — Команда "Барнаульского автоцентра КамАЗ" — многократный чемпион Алтайского края по мини-футболу. Она состоит из наших сотрудников, "приглашенных звезд" очень мало. Парни выиграли почти все турниры в регионе. На площадке у них нет понятия "попасть в тройку", всегда задача — быть первыми. Впрочем, как и в работе. О верности автобизнесу — Отец помимо автоцентра занимался и производством полиэтилена, и резинотехникой. Я же всегда работал в автомобильном бизнесе, и пока дальнейшее свое развитие вижу именно в этой отрасли.

Досье

Александр Викторович Лисицын родился в Барнауле 19 декабря 1981 года. Окончил Санкт-Петербургскую академию экономики по специальности "менеджмент организации". Трудовую карьеру начинал на Алтайском моторном заводе слесарем механосборочных работ. В "Барнаульском автоцентре КамАЗ" с 2005 года. За это время успел поработать слесарем сервисного отдела, менеджером отдела продаж, начальником этого отдела, коммерческим директором, заместителем директора по продажам и закупкам. На посту директора автоцентра с ноября 2014 года. Женат, воспитывает двоих детей.

Факт

Самая популярная модель КамАЗа в Алтайском крае — 6511. Всего в топ-10 самых востребованных грузовиков в регионе входят три модели этого бренда.