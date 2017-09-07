Мост на Матросова, который должны были сдать к 1 сентября, готов лишь на треть

Компания "Кит Лидер" не уложилась в срок, отведенный на капремонт моста на ул. Матросова. Об этом сообщает сайт мэрии Барнаула. При этом установленный чиновниками срок был вдвое меньше необходимого по проекту.
Дмитрий Симоненко,
начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула:
Выполнена треть от запланированного объема. За нарушение сроков к подрядной организации будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального контракта. Ход выполнения работ по ремонту моста находится на постоянном контроле комитета, так как Матросова — важная городская магистраль.
"Кит Лидер" успел демонтировать старые конструкции, отремонтировать береговые опоры, замонолитить шкафную стенку №2 и сейчас армирует шкафную стенку №1.
По муниципальному контракту на 14,734 млн рублей мост необходимо было сдать до 1 сентября. Однако еще во время тендера эта дата вызывала вопросы у потенциальных подрядчиков. Дело в том, что аукцион был назначен на 19 июня, когда на работы оставалось 2 месяца и 10 дней, хотя по проектно-сметной документации срок капремонта должен составлять 4 месяца.
Один из претендентов на лот попросил разъяснить ситуацию. Заказчик ответил, что срок пришлось сдвинуть "с целью своевременного исполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой".
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