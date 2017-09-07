Мост на Матросова, который должны были сдать к 1 сентября, готов лишь на треть

Дмитрий Симоненко,

начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула:

Выполнена треть от запланированного объема. За нарушение сроков к подрядной организации будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального контракта. Ход выполнения работ по ремонту моста находится на постоянном контроле комитета, так как Матросова — важная городская магистраль.

"Кит Лидер" успел демонтировать старые конструкции, отремонтировать береговые опоры, замонолитить шкафную стенку №2 и сейчас армирует шкафную стенку №1.

По муниципальному контракту на 14,734 млн рублей мост необходимо было сдать до 1 сентября. Однако еще во время тендера эта дата вызывала вопросы у потенциальных подрядчиков. Дело в том, что аукцион был назначен на 19 июня, когда на работы оставалось 2 месяца и 10 дней, хотя по проектно-сметной документации срок капремонта должен составлять 4 месяца.

Один из претендентов на лот попросил разъяснить ситуацию. Заказчик ответил, что срок пришлось сдвинуть "с целью своевременного исполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой".

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