На Алтае два пьяных водителя, пьяные аволеди и пешеход попали в ДТП

В минувшие выходные в Республике Алтай произошли три ДТП с пьяными людьми, пишет пресс-служба республиканского управления МВД.
Ранним утром в субботу 23 сентября в Усть-Кане столкнулись два автомобиля. ДТП случилось в половине пятого утра. 30-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-21113 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Toyota Camry, которым управляла 23-летняя девушка, не имеющая водительского удостоверения. Оба водителя были в состоянии алкогольного опьянения.
Водителя ВАЗа доставили в районную больницу с травмами, там ему оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой. В отношении обоих водителей ведется административное производство.
Поздним вечером того же дня в Чемале 42-летний водитель автомобиля Toyota Caldina наехал на 39-летнюю односельчанку. ДТП произошло в 23.45. Пьяная женщина шла по дороге навстречу машине. Потерпевшую госпитализировали в медучреждение. Водителя тестировали на опьянение, но алкоголя в крови не обнаружили.
24 сентября в 17.50 в Кош-Агачском районе возле села Курай 47-летний пьяный водитель автомобиля Toyota Sprinter Marino не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в ограждение моста и опрокинулась в пересохшее русло реки Курайки. Вместе с водителем в этом ДТП пострадала 46-летняя пассажир "Тойоты". Обоих доставили в больницу, однако мужчину отпустили домой, оказав первую медицинскую помощь, женщину пришлось госпитализировать.
Напомним, 23 сентября в Горном Алтае погиб водитель автомобиля, упавшего в реку Улаганчик.
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