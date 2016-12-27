На Алтае к реальному сроку приговорили селянина, который четыре раза попадался пьяным за рулем

Как сообщил заместитель прокурора Ребрихинского района Виктор Криулин, мужчину уже четвертый раз судили за пьяное вождение. Впервые его осудили 20 января 2016 года, далее последовали еще три пьяных вождения и три суда. Крайнее судебное решение оказалось наиболее суровым.

При наличии ряда смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд признал мужчину виновным был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1. "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Мужчине назначили 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также гражданину на 1 год и 6 месяцев запретили управлять транспортом.