На Алтае перевернулся грузовик с мясом

5 июля в Алтайском крае в районе райцентра Шелаболиха произошло ДТП с участием грузовой "Газели". Машина, перевозившая свиные туши, слетела с дороги и перевернулась. Мясо из фургона высыпалось на вспаханное поле, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.