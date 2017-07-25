На Алтае погиб водитель загоревшегося бензовоза

В Алтайском районе погиб водитель сгоревшего грузовика. 24 июля 2017 года. Фото : Вероника Новикова vk.com/barneos22. В Алтайском районе погиб водитель сгоревшего грузовика. 24 июля 2017 года. Фото : Вероника Новикова vk.com/barneos22.

Трагедия произошла днем на 16 километре автодороги "Алтайское — Ая" в половине четвертого.

Водитель бензовоза МАЗ не справился с управлением, отчего машина съехала в кювет, перевернулась и загорелась. Водитель скончался на месте происшествия еще до приезда скорой.

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