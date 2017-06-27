На Алтае стали чаще покупать иностранные б/у авто, и реже — отечественные

За пять месяцев 2017 года жители Алтайского края поставили на учет более 37 тыс. подержанных легковых авто. Это на 1,3% больше, чем за те же месяцы годом ранее. При этом на рынке вырос спрос на все популярные марки, кроме одной — Lada. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".
Самой популярной маркой на вторичном рынке региона остается Toyota. Автомобилисты поставили на учет более 11 тыс. авто этого бренда (+1,5% относительно прошлого года). На втором месте — Lada (8,7 тыс.; -5,7%). Также в первую пятерку входят еще три японские марки: Nissan (3,2; +3,5%), Honda (1,8 тыс; +5,3%) и Mitsubishi (1,3 тыс, +11,6%).
В топ-10 самых продаваемых в Алтайском крае марок также попали:
- Mazda (1,2 тыс.; +0,8%)
- Hyundai (1,1 тыс.; +18%)
- Chevrolet (1 тыс.; +6,3%)
- Renault (840 авто; +5%)
- Lexus (650 авто; +14%)
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