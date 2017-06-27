На Алтае стали чаще покупать иностранные б/у авто, и реже — отечественные

Самой популярной маркой на вторичном рынке региона остается Toyota. Автомобилисты поставили на учет более 11 тыс. авто этого бренда (+1,5% относительно прошлого года). На втором месте — Lada (8,7 тыс.; -5,7%). Также в первую пятерку входят еще три японские марки: Nissan (3,2; +3,5%), Honda (1,8 тыс; +5,3%) и Mitsubishi (1,3 тыс, +11,6%).

В топ-10 самых продаваемых в Алтайском крае марок также попали:

Mazda (1,2 тыс.; +0,8%)

Hyundai (1,1 тыс.; +18%)

Chevrolet (1 тыс.; +6,3%)

Renault (840 авто; +5%)

Lexus (650 авто; +14%)

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