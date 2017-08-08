На алтайской трассе ликвидируют опасный участок дороги

В Алтайском крае возле Алейска ремонтируют федеральную трассу А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан" на участке с 126 по 132 км. После ремонта водителям будет легче выезжать из Алейска на федеральную трассу, сообщает пресс-служба Упрдор "Алтай".
После капитального ремонта выезд из города будет расположен на 180 метров ближе к Барнаулу. Это позволит обеспечить хорошую видимость и увеличит обзор. На путепроводе через железную дорогу установят освещение, разметку нанесут термопластиком. Усилят дорожную одежду из асфальтобетонных слоев с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимербитумном вяжущем. Кроме того, на участке установят тросовое ограждение, которое снизит вероятность образования снежных заносов, и отремонтируют восемь водопропускных труб.
По словам главного инженера ФКУ Упрдор "Алтай" Сергея Рубаненко, капитальный ремонт на этом участке необходим чтобы повысить безопасность дорожного движения. Существующий выезд из Алейска на федеральную трассу сложный для водителей: обзор затруднен, не видно транспорт, который движется слева по главной дороге. После ремонта, на этом участке снизится вероятность возникновения аварийных ситуаций.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2017 года.
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