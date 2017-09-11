На алтайской трассе Pajero врезался в Mercedes и перевернулся

ДТП на дороге Бийск-Белокуриха. 10 сентября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. ДТП на дороге Бийск-Белокуриха. 10 сентября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. ДТП на дороге Бийск-Белокуриха. 10 сентября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. ДТП на дороге Бийск-Белокуриха. 10 сентября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. ДТП на дороге Бийск-Белокуриха. 10 сентября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. ДТП на дороге Бийск-Белокуриха. 10 сентября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.

Авария случилась на перекрестке на Старую Белокуриху. По словам очевидцев, Mercedes не пропустил внедорожник. Mitsubishi слетел с дороги и перевернулся. Водителя японского автомобиля увезли в бийскую больницу. Ехавшие в немецкой иномарке трое людей получили незначительные травмы. Оба автомобиля сильно повреждены в аварии.

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