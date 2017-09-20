На алтайской трассе фура "размазала" иномарку. Есть погибший

На алтайской трассе столкнулись фура и иномарка. Фото : Barnaul22. На алтайской трассе столкнулись фура и иномарка. Фото : Barnaul22. На алтайской трассе столкнулись фура и иномарка. Фото : Barnaul22. На алтайской трассе столкнулись фура и иномарка. Фото : Barnaul22. На алтайской трассе столкнулись фура и иномарка. Фото : Barnaul22. На алтайской трассе столкнулись фура и иномарка. Фото : Barnaul22.

Как altapress.ru сообщили в отделе пропаганды краевого ГИБДД, 24-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, за рулем которой был 60-летний мужчина.

Водитель "Тойоты" погиб на месте до приезда скорой помощи, водителю Scania оказали помощь на месте, не госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, проводится проверка.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.