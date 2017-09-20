Автоновости

На алтайской трассе фура "размазала" иномарку. Есть погибший

5194
Сегодня, 14:29.
Автоновости

20 сентября на 303 километре автодороги Р-256 столкнулись Toyota Corona Exiv и Scania с прицепом. В результате столкновения погиб водитель "Тойоты".

Как altapress.ru сообщили в отделе пропаганды краевого ГИБДД, 24-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, за рулем которой был 60-летний мужчина.

Водитель "Тойоты" погиб на месте до приезда скорой помощи, водителю Scania оказали помощь на месте, не госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, проводится проверка.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus