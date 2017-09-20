На алтайской трассе фура "размазала" иномарку. Есть погибший

20 сентября на 303 километре автодороги Р-256 столкнулись Toyota Corona Exiv и Scania с прицепом. В результате столкновения погиб водитель "Тойоты".
На алтайской трассе столкнулись фура и иномарка. Фото : Barnaul22.
На алтайской трассе столкнулись фура и иномарка. Фото : Barnaul22.
На алтайской трассе столкнулись фура и иномарка. Фото : Barnaul22.
На алтайской трассе столкнулись фура и иномарка. Фото : Barnaul22.
На алтайской трассе столкнулись фура и иномарка. Фото : Barnaul22.
На алтайской трассе столкнулись фура и иномарка. Фото : Barnaul22.
Как altapress.ru сообщили в отделе пропаганды краевого ГИБДД, 24-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, за рулем которой был 60-летний мужчина.
Водитель "Тойоты" погиб на месте до приезда скорой помощи, водителю Scania оказали помощь на месте, не госпитализировали.
На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, проводится проверка.
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