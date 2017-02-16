В Барнауле на автосоревнованиях выступит легенда российского дрифта

В третьем этапе "Кубка барнаульской ракеты" по зимнему дрифту примет участие самый известный российский пилот в этой дисциплине автоспорта Георгия Чивчян. Об этом altapress.ru рассказал организатор соревнований Иван Никулин.
31-летний Георгий Чивчян из Красноярска стал широко известен после того, как несколько раз успешно выступил в сильнейшей японской серии D1GP. О том, как ему удалось удивить родоначальников и гуру дрифта, снят двухсерийный документальный фильм "Гоча/Япония". Чивчян также активно участвует в “Российской дрифт серии" и стабильно считается одним из лучших пилотов этой и других серий.
Вместе с Гочей в Барнаул приедет другой прославленный дрифтер и директор красноярской кольцевой гоночной трассы "Красное кольцо" Аркадий Цареградцев. Он будет главным судьей соревнований.
В Барнауле Георгий Чивчян выступит на автомобиле ВАЗ-2106. Напомним, соревнования по зимнему дрифту в Барнауле проводят на трассе, расчищенной на заливных лугах близ Правобережного тракта в 4 км от КП ГИБДД. Два этапа уже состоялись. На первом 22 января участвовали 44 пилота из Алтайского края и соседних областей — как профессиональные гонщики, так и только получившие водительские права любители.
Третий этап "Кубка барнаульской ракеты" по зимнему дрифту состоится на этой же трассе 26 февраля. Начало финальных заездов в 15 часов.
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