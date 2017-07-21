На гонки под Барнаулом приедет самая быстрая Subaru в мире

29 июля на третьем этапе чемпионата Сибири по дрэг-рейсингу в Калманском районе выступит новосибирец Дмитрий Мандриков на Subaru Impreza WRX STI. Этот автомобиль организаторы гонок анонсируют как самый быстрый в мире на дистанции 402 метра среди всех экземпляров японского бренда.
Как рассказал altapress.ru Андрей Ан, руководитель "Алтайской федерации автомобильного спорта", Дмитрий на своем автомобиле в 2016 году выиграл чемпионат России по дрэг-рейсингу, проехав 402 метра за 8,3 секунды. Автоспортсменам не удалось найти сведений, что кто-либо в мире проехал эту дистанцию на автомобиле марки Subaru быстрее. Под капотом Impreza 4-цилиндровый мотор объемом 2,5 литра, форсированный до 1200 л.с. Об этом сообщает сам пилот на своей странице в автомобильной социальной сети drive2.
Кроме Дмитрия Мандрикова на аэродроме в Панфилово выступят около сотни пилотов из Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Красноярска, Томска, Омска, Горно-Алтайска и Казахстана. Мощность моторов их автомобилей достигает тысячи лошадиных сил. Подробную информацию можно найти в паблике одного из организаторов гонок — "Барнаульского GT-клуба"
Отметим, что в 2016 году в одном из классов на гонках в Панфилово первое место занял известный в регионе предприниматель Сергей Мудрик на автомобиле Porsсhe 911 Turbo S.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.