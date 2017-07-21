На гонки под Барнаулом приедет самая быстрая Subaru в мире

Как рассказал altapress.ru Андрей Ан, руководитель "Алтайской федерации автомобильного спорта", Дмитрий на своем автомобиле в 2016 году выиграл чемпионат России по дрэг-рейсингу, проехав 402 метра за 8,3 секунды. Автоспортсменам не удалось найти сведений, что кто-либо в мире проехал эту дистанцию на автомобиле марки Subaru быстрее. Под капотом Impreza 4-цилиндровый мотор объемом 2,5 литра, форсированный до 1200 л.с. Об этом сообщает сам пилот на своей странице в автомобильной социальной сети drive2.

Кроме Дмитрия Мандрикова на аэродроме в Панфилово выступят около сотни пилотов из Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Красноярска, Томска, Омска, Горно-Алтайска и Казахстана. Мощность моторов их автомобилей достигает тысячи лошадиных сил. Подробную информацию можно найти в паблике одного из организаторов гонок — "Барнаульского GT-клуба"

Отметим, что в 2016 году в одном из классов на гонках в Панфилово первое место занял известный в регионе предприниматель Сергей Мудрик на автомобиле Porsсhe 911 Turbo S.

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