На новом Nissan можно будет ездить, нажимая лишь на одну педаль

Как пишут "АвтоВести", функцию можно будет активировать переключателем на передней панели. Ускорение с e-Pedal происходит так же, как и со стандартным акселератором. Чтобы замедлить ход электромобиля, педаль нужно будет просто приотпустить, не нажимая на тормоз. Чтобы полностью остановить машину, достаточно просто убрать ногу с педали.

В Nissan утверждают, что в этой ситуации Leaf останется неподвижным даже на подъеме или спуске. Чтобы продолжить движение, достаточно будет снова нажать педаль газа.

"90% всех действий управления автомобилем водители смогут выполнять с помощью одной-единственной педали. В результате процесс вождения станет более увлекательным и менее утомительным. В условиях интенсивного транспортного потока и городских поездок водителям больше не придется постоянно оперировать педалями тормоза и акселератора — управлять автомобилем станет проще и приятнее", — подчеркивает пресс-служба Nissan.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.