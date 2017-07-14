На следующей неделе начнется строительство третьего малаховского кольца около "Ашана"

Евгений Гунченко, главный инженер "АлтайДорСтроя", заявил, что сейчас идет подготовка к основным работам. В их числе — ямочный ремонта малой Малахова, по которой водители смогут объезжать ремонтируемый участок.

Малахова будут перекрывать в два этапа. Сначала ограничат для движения участок от существующей проезжей части до "Ашана". Потом перекроют дорогу от проезжей части до Северного Власихинского проезда.

Подрядчик намерен завершить основные работы в 2017 году. Планируется уложить нижний слой дорожного покрытия, перестроить коммуникации, обустроить ливневку, а также перенести трамвайные пути. В 2018 году подрядчик уложит верхний слой, обустроят дорогу, оборудуют наружное освещение.

На кольце будет четыре полосы. Проектировщики рассчитывают, что это позволит избежать пробок на этом участке.

Ранее altapress.ru сообщал, что деньги на реконструкцию участка в равных долях выделили городской бюджет, сеть "Ашан" и владелец "Волны" Евгений Ракшин. Общая смета проекта оценивается в 216 млн. рублей.

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