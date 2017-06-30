Налоговая подала иск о банкротстве трамвайного управления Бийска

ПолитСибРу сообщает, что сумма нынешних исковых требований в документах не указана.

Как ранее сообщал altapress.ru, инициативе налоговой инспекции на предприятии решено ввести процедуру внешнего управления, направленную на оздоровление предприятия.

Станислав Дроздев, директор Бийского МУП объясняет тяжёлое состояние трамвайного управления тем, что увеличилось количество личного автотранспорта горожан. Кроме того, в июне 2016 года повысилась тарифная стоимость проезда. После чего за год бийские трамваи потеряли более миллиона пассажиров.

Напомним, что в начале 2017 года, с целью спасти МУП от банкротства, его работники подписали петицию президенту РФ Владимиру Путину. Среди требований было указано снижение стоимости проезда. По мнению руководства, это должно было увеличить пассажиропоток и прибыль предприятия.

По словам директора трамвайного управления, обойтись без этого вида транспорта город не сможет. Придётся закупать более 80-ти автобусов, строить новые маршруты и прокладывать дороги к местам, в которые раньше добраться было возможно только на личном транспорте или трамвае.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.