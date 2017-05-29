Nissan отзывает тысячи экземпляров популярной модели из-за дефекта сборки

Компания "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" объявила об отзыве 42 269 автомобилей Nissan Almera, произведенных с ноября 2012-го по июнь 2015 года. Об этом сообщает Росстандарт.
В компании выявили дефект сборки автомобиля: заднее стекло могло быть установлено без применения грунтового слоя. Без него стекло может оказаться ненадежно прикреплено к кузову автомобиля. Не исключено, что стекло может частичного отсоединиться от кузова.
При этом клиенты могут заметить шум в салоне, а также течи воды внутрь автомобиля. В самом неблагоприятном случае возможно, что заднее стекло вовсе вывалится.
Представители марки должны проинформировать о проблеме владельцев автомобилей Nissan Almera, подпадающих под отзыв. Собственникам таких машин нужно будет приехать в ближайший дилерский центр, где недочет устранят. При необходимости, заднее стекло переустановят. Все работы будут бесплатны для владельцев.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.