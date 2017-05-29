Nissan отзывает тысячи экземпляров популярной модели из-за дефекта сборки

В компании выявили дефект сборки автомобиля: заднее стекло могло быть установлено без применения грунтового слоя. Без него стекло может оказаться ненадежно прикреплено к кузову автомобиля. Не исключено, что стекло может частичного отсоединиться от кузова.

При этом клиенты могут заметить шум в салоне, а также течи воды внутрь автомобиля. В самом неблагоприятном случае возможно, что заднее стекло вовсе вывалится.

Представители марки должны проинформировать о проблеме владельцев автомобилей Nissan Almera, подпадающих под отзыв. Собственникам таких машин нужно будет приехать в ближайший дилерский центр, где недочет устранят. При необходимости, заднее стекло переустановят. Все работы будут бесплатны для владельцев.

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