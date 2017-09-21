Nissan вышел из состава владельцев АВТОВАЗа

Nissan продал 9,15% акций АВТОВАЗа французскому концерту Renault и вышел из состава акционеров тольяттинского предприятия. Сумма сделки составила 45 млн евро. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Как отмечает издание, предметом сделки стали акции совместного предприятия (СП) Alliance Rostec Auto B.V. (контролирует 64,6% акций "АВТОВАЗа"). До продажи 73,3% акций СП было у Renault, 17,55% – у госкорпорации "Ростех" и 9,15% – у Nissan.
Как заявили в Renault, сделка никак не отразится на проектах альянса Renault-Nissan. В концерне не раскрыли, как выход Nissan повлияет на работу завода, но заметили, что этот шаг "логичная частью процесса рекапитализации АВТОВАЗа". В 2015 году убыток предприятия вырос втрое и достиг 73,85 млрд рублей, компания заявила о необходимости помощи акционеров. Сейчас на АВТОВАЗе идет процедура финансового оздоровления компании путем допэмиссии акций.
Некоторые из них полагают, что Nissan разочаровался в хронически убыточном активе, а также воспринимают сделку как реакцию на взаимоотношения Nissan с Renault на других рынках.
Аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов считает, что выход Nissan из АВТОВАЗа никак не повлияет на деятельность компаний – изначально предполагалось, что допэмиссию совершает Renault, а Nissan не планировал участвовать в процессе. Эксперт считает, что альянс Renault-Nissan продолжит тесное сотрудничество, и сомневается в том, что Nissan Almera или Datsun перестанут собирать на АВТОВАЗе. По мнению аналитика, эта сделка – скорее технический, а не стратегический момент, который может привести к кардинальным изменениям.
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