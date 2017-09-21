Автоновости

Nissan вышел из состава владельцев АВТОВАЗа

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Сегодня, 08:54.
Автоновости

Nissan продал 9,15% акций АВТОВАЗа французскому концерту Renault и вышел из состава акционеров тольяттинского предприятия. Сумма сделки составила 45 млн евро. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Дмитрий Медведев и Lada.
Дмитрий Медведев и Lada. Фото : government.ru.

Как отмечает издание, предметом сделки стали акции совместного предприятия (СП) Alliance Rostec Auto B.V. (контролирует 64,6% акций "АВТОВАЗа"). До продажи 73,3% акций СП было у Renault, 17,55% – у госкорпорации "Ростех" и 9,15% – у Nissan.

Как заявили в Renault, сделка никак не отразится на проектах альянса Renault-Nissan. В концерне не раскрыли, как выход Nissan повлияет на работу завода, но заметили, что этот шаг "логичная частью процесса рекапитализации АВТОВАЗа". В 2015 году убыток предприятия вырос втрое и достиг 73,85 млрд рублей, компания заявила о необходимости помощи акционеров. Сейчас на АВТОВАЗе идет процедура финансового оздоровления компании путем допэмиссии акций.

Некоторые из них полагают, что Nissan разочаровался в хронически убыточном активе, а также воспринимают сделку как реакцию на взаимоотношения Nissan с Renault на других рынках.

Аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов считает, что выход Nissan из АВТОВАЗа никак не повлияет на деятельность компаний – изначально предполагалось, что допэмиссию совершает Renault, а Nissan не планировал участвовать в процессе. Эксперт считает, что альянс Renault-Nissan продолжит тесное сотрудничество, и сомневается в том, что Nissan Almera или Datsun перестанут собирать на АВТОВАЗе. По мнению аналитика, эта сделка – скорее технический, а не стратегический момент, который может привести к кардинальным изменениям.

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