Новые собственники "Сибмоста" продолжат строительство крупного моста на Алтае

Ярослав Долинский,

начальник УПРДОР "Алтай":

Темп работ на мосту невысокий. Как мы отмечали ранее, причины тому две. Во-первых, в 2015 году скорректировали федеральные программы на такого рода стройки. Во-вторых, ситуация осложнилась из-за финансовых проблем генподрядчика — новосибирского "Сибмоста". В 2016 году они не выполнили доведенный до них план работ.

По последней информации, компания почти продана. Новые собственники готовы работать на объекте и ведут переговоры с подрядными организациями Алтайского края. В этом году на объект выделено 267 млн рублей плюс им предстоит отработать прошлогодний аванс в 200 млн рублей. Этого мало, выполнить план на 2017 у них не составит сложности. Но этого мало, нам придется активно работать в Москве, чтобы добиться увеличения финансирования объекта".

Крупнейшую мостостроительную компанию Сибири в феврале возглавил Алим Примкулов, пишет РБК. По данным ЕГРЮЛ, Примкулов руководит московской строительной компанией "Продим". Уставный капитал фирмы – 600 тыс. рублей. Также Примкулов возглавляет и саратовскую мостостоительную компанию "Волгомост". Сейчас компания находится в процедуре банкротства

Напомним, строительство моста и подъездов к нему началось в 2014 году. До конца 2015 года работы велись активно, сдать объект планировали в 2017 году. Позде дату ввода в эксплуатацию перенесли на 2018 год.

После того как новый четырех полосный мост введут в эксплуатацию, старый, двухполосный, демонтируют. У него много опор, и во время ледохода это создает проблемы. После этого дорожники займутся расширением участка от моста до Цаплино. Сейчас здесь двухполосный участок трассы. После всех работ весь путь от Барнаула до моста через Чумыш будет четырехполосным. Дата начала расширения Чуйского тракта в Тальменском районе пока неизвестна.

Справка

Действующий мост в Тальменском райне на этом участке был построен в 60-х годах прошлого века и уже не отвечает современным требованиям. За десятилетия количество автомобилей, проезжающих по этому участку федеральной трассы, значительно увеличилось. Сегодня это более 9,5 тысячи машин ежесуточно.

Цифра

Общая стоимость строительства нового моста оценивалась в 3,3 млрд. рублей.

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