Новый Volkswagen Tiguan. Давайте меняться в АлтайЕвроМоторс

Ежемесячный платёж от 9 900 рублей в месяц по финансовой программе Volkswagen Гарант. Помимо этих преимуществ срок гарантии на НОВЫЙ Volkswagen Tiguan составляет 36 месяцев или 100 000 км пробега.



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1.Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Tiguan 2017 года выпуска с двигателями 125 л.с. и 150 л.с. в период с 01.06.2017 по 30.06.2017 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.

2.Ежемесячный платеж 9 900 руб. означает размер затрат клиента, взявшего кредит в рамках специальной акции "Tiguan Гарант" на покупку нового Volkswagen Tiguan Trendline 1.4TSI 92 кВт (125), 6-МТ стоимостью 1 459 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 751 400 рублей (51,5% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 583 600 рублей (40%) и процентной ставкой 11,9% годовых при предоставлении полного пакета документов.

Информация не является офертой, расчет приблизительный. Полная стоимость кредита и его параметры будут рассчитаны на основании Анкеты, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки.

Основные условия кредитования ООО "Фольксваген Банк РУС" (далее Банк) в рамках специальной акции"Tiguan Гарант" на новые Volkswagen Tiguan NF: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. при предоставлении полного комплекта документов и до 2 млн. руб. при предоставлении двух документов.

Процентная ставка для Volkswagen Tiguan NF (при полном пакете документов) : на срок 12 месяцев - 10,9% годовых, на срок 18, 24, 30, 36 месяцев – 11,9% годовых, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 40% (включительно). Процентная ставка (при двух документах): на срок 12, 18, 24, 30, 36 месяцев -14,9% годовых, при ПВ от 40% (включительно).

Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа: при сроке 12 месяцев – 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18, 24 месяца – 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30, 36 месяцев – 40% от стоимости автомобиля.

Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита.

Условия предоставления кредита действительны с 01.06.2017г. по 30.06.2017 г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. Сайт: www.vwbank.ru.

Информация действительна на момент публикации.





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