Новую "Ниву" разработают на базе иномарки

По информации источников издания, LADA 4х4 NG (New Generation) будет базироваться на шасси второго поколения Duster с переработанным передним подрамником и моторным щитом. При этом АВТОВАЗ модернизирует платформу, чтобы довести проходимость будущей новинки до сопоставимого с "Нивой" уровня. Удачные решения, вероятно, в будущем найдут применение в третьем Duster.

По предварительным данным, под капотом новой LADA 4х4 не будет российских двигателей и трансмиссии. Основным станет "ниссановский" двигатель HR16 объемом 1,6 литра. В базовой комплектации у 4х4 NG будет вариатор и полный привод, использующий муфту для подключения задних колес от Duster.

Кроссовер предложат в двух модификациях — городской и внедорожной. Последняя будет отличаться улучшенной геометрической проходимостью и новой системой полного привода. Ее разрабатывают инженеры АВТОВАЗа. Предполагается, что за основу будет взята шестиступенчатая механическая коробка TL8, позаимствованная у Duster. Ее дополнят постоянным полным приводом и понижающей передачей.

Когда LADA 4х4 NG выйдет в серию, пока не известно.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.