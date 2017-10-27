Новую "Ниву" разработают на базе иномарки

АВТОВАЗ заменит внедорожник LADA 4х4 (ранее выпускавшийся под брендом "Нива") на кроссовер, который построят на базе платформы Global Access от Renault. На ней уже созданы такие модели как Renault Logan, Duster и Kaptur. Об этом пишет "Авторевю".
По информации источников издания, LADA 4х4 NG (New Generation) будет базироваться на шасси второго поколения Duster с переработанным передним подрамником и моторным щитом. При этом АВТОВАЗ модернизирует платформу, чтобы довести проходимость будущей новинки до сопоставимого с "Нивой" уровня. Удачные решения, вероятно, в будущем найдут применение в третьем Duster.
По предварительным данным, под капотом новой LADA 4х4 не будет российских двигателей и трансмиссии. Основным станет "ниссановский" двигатель HR16 объемом 1,6 литра. В базовой комплектации у 4х4 NG будет вариатор и полный привод, использующий муфту для подключения задних колес от Duster.
Кроссовер предложат в двух модификациях — городской и внедорожной. Последняя будет отличаться улучшенной геометрической проходимостью и новой системой полного привода. Ее разрабатывают инженеры АВТОВАЗа. Предполагается, что за основу будет взята шестиступенчатая механическая коробка TL8, позаимствованная у Duster. Ее дополнят постоянным полным приводом и понижающей передачей.
Когда LADA 4х4 NG выйдет в серию, пока не известно.
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