Охота на "Газель": почему алтайский бизнес стал активнее обновлять автопарки

УАЗ и ГАЗ недосягаемы

По данным аналитического агентства "Автостат", за полгода в Алтайском крае на учет в ГИБДД поставили 518 новых LCV (транспортные средства полной массой до 3,5 тонны для коммерческой перевозки грузов и пассажиров. — Прим. altapress.ru). Это на 23,3% больше, чем в первом полугодии 2016 года. Этот показатель соответствует общероссийскому: в целом по стране рынок вырос на 25%.

С большим отрывом от конкурентов в регионе лидируют две марки. УАЗ продал за полгода 225 экземпляров LCV, ГАЗ — лишь на шесть штук меньше. На третьем месте Lada, у которой локомотивом продаж в сегменте стал фургон Largus. В целом на долю отечественных брендов приходится 93,5% рынка. Дилерам иностранных LCV на этом фоне похвастаться нечем: две самые востребованные марки — Mercedes и Hyundai — реализовали лишь 10 и 7 машин соответственно.

На общероссийском рынке преимущество нашего автопрома не столь подавляющее. Его доля "лишь" 72%. Ford, VW и Mercedes за полгода сумели продать более 2 тыс. экземпляров каждый. Ford Transit и Mercedes Sprinter даже вошли в топ-10 самых продаваемых моделей (занимают пятое и шестое места соответст­венно).

Еще одна специфика Алтайского края — сильные позиции УАЗа. В регионе бюджетная марка идет ноздря в ноздрю с более дорогой продукцией ГАЗа, тогда как на общероссийском рынке у нижегородцев двукратное преимущество над ульяновцами по числу проданных LCV.

Дальше без утилизации

По словам дилера автомобилей ГАЗ и УАЗ в Алтайском крае, гендиректора компании "Алтайгазавтосервис" ("АГАС") Геннадия Кормильцева, в кризис спрос на коммерческую технику падал не так сильно, как на новые легковые автомобили.

"Коммерческий транспорт приносит доходы, а личный — только расходы. Поэтому от планов приобрести новую машину или заменить старую бизнес отказывается реже, чем обычные граждане", — объясняет Кормильцев.

Гендиректор "АГАСа" говорит, что значимого оживления рынка пока не видит, и отмечает: в соседних сибирских городах рынок восстанавливается быстрее. Но при этом он рассчитывает, что во второй половине года посетителей в автосалонах станет больше. Во-первых, у фермеров появятся деньги после продажи урожая. Второй фактор — новые программы господдержки, которые правительство запустило в конце июля.

Топ-5 брендов на рынке LCV в крае

Рынка LCV касаются сразу две такие программы — "Свое дело" и "Российский фермер". Согласно им, аграриям и субъектам малого бизнеса дают скидку 12,5%, если они покупают в лизинг произведенную в России технику.

Однако, как объяснил Роман Мамчиц, руководитель барнаульского филиала компании "Элемент-лизинг", скидку в 10% по лизингу государство предоставляет еще с июля 2015 года. По сути, по новым программам дисконт просто увеличился на 2,5%.

"Получается, скидку подняли на четверть. Это неплохо, — говорит Роман. — Этот рынок вообще жив во многом благодаря господдержке".

Однако он в отличие от дилеров прогнозирует, что по итогам года роста не будет. Дело в том, что в мае государство свернуло программу утилизации, по которой можно было, например, при покупке "Газели" получить скидку более 100 тыс. рублей.

"Минпромторг считает, что программа изжила себя, — объясняет Константин Гвоздев, руководитель отдела продаж автоцентра ГАЗ в Барнауле. — За три года ее действия утилизировали уже большую часть “автохлама”. И со временем скидка по ней становилась все меньше: с 350 тыс. рублей ее величина упала до 120 тыс. Поэтому доля продаж по программе утилизации у нас сократилась с 80% до 40%. Не думаю, что закрытие программы утилизации скажется на спросе. Остается льготная программа лизинга, которая позволяет предпринимателю не переплачивать за рассрочку. Он вносит ту же сумму, как если бы купил автомобиль за наличные, но при этом не вынимает единовременно из оборота 1–1,5 млн, а рассчитывается постепенно. Такой возможностью пользуется большинство (до 70%) наших клиентов".

Никакая программа господдержки не сможет увеличить продажи фургона Lada Largus. Спрос на эту модель превышает возможности завода, рассказал Станислав Сердюк, руководитель отдела продаж автоцентра "ЮГ" (официальный дилер Lada в Барнауле). При минимальной стоимости в 0,5 млн рублей и с учетом скидки по лизингу у грузовой модификации универсала попросту нет конкурентов. По словам представителя автоцентра, "АвтоВАЗ" осенью намерен увеличить объемы производства. Тогда количество сделок должно вырасти на 30%.

Просто прорыв

Главная интрига в сегменте LCV связана с выходом в сентябре новой модели УАЗ — "Профи". Этот легкий грузовик грузоподъем­ностью 1,5 тонны — прямой конкурент "Газели". Сначала в продажу поступит заднеприводная версия, а в дальнейшем появится и модификация 4х4. Под капотом — 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 160 л. с., работающий в паре с корейской трансмиссией Dymos. Стоимость новинки — 730–807 тыс. рублей. На старте продаж завод обещает скидку в 100 тыс. рублей.

Топ-5 марок грузовиков в Алтайском крае

Но даже без дисконта "УАЗ-Профи" станет самым доступным полуторатонником. Стоимость ближайшего конкурента — бортовой "Газели-Бизнес" — начинается от 865 тыс. рублей. На новинку из Ульяновска могут пересесть не только те, кто привык работать на "Газели", но и те, кто использовал другие модели УАЗа — "Карго" или "буханку".

"Помимо цены к преимуществам “Профи” можно отнести мотор. У “Газели” же традиционный козырь — мощная рама. Но и УАЗ для “Профи” усилил конструкцию этого узла. В целом “Профи” — автомобиль совершенно нового уровня для завода. Думаю, эта модель поможет увеличить продажи. Но ажиотажного спроса мы не ждем", — говорит Геннадий Кормильцев.

И он, и Константин Гвоздев говорят: успех модели будет зависеть от того, как быстро ульяновцы освоят выпуск спецверсий на базе новинки. Доля стандартных бортовых модификаций из года в год сокращается — предпринимателям нужны машины с надстройками (молоко-, бензо-, мусоровозы, версии с изотермическими будками и т. д.). Более того, все чаще покупатели предъявляют индивидуальные требования: какой должна быть высота кузова, где должна располагаться дверь и т. д. На базе шасси ГАЗа машины с заданными параметрами собирают в Нижнем Новгороде.

"То, что сделал ГАЗ за последние годы в сегменте LCV, это просто прорыв, — говорит Геннадий Кормильцев. — УАЗ тоже нацелился на прогресс. Но и старые модели еще долго будут в строю: доступная цена, простота в обслуживании и ремонтопригодность делают те же “буханки” незаменимыми для наших сельских тружеников".

Крупные разогнались быстрее

Спрос на грузовики в Алтайском крае вырос более чем на 40%. В первом полугодии 2017 года ГИБДД региона поставила на учет 272 новых грузовика. Это на 42,4% больше, чем в январе — июне 2016 года, сообщает "Автостат".

Александр Лисицын,

гендиректор "Барнаульского автоцентра КАМАЗ":

Основной наш покупатель — аграрии. Рост продаж связан с тем, что они после некоторой паузы начали активно обновлять автопарк. Это говорит о том, что экономика их предприятий восстанавливается, дела идут лучше. Отмена программы утилизации на наших продажах не сказалась. Когда ее запустили, она действительно была сильным стимулом для покупателя, но потом ее влияние постепенно снижалось. Неплохой эффект дают другие виды господдержки. Думаю, по итогам года продажи на рынке новых грузовых автомобилей Алтайского края будут значительно лучше, чем в прошлом году (в 2016 году рынок находился в стагнации после двукратного падения 2015 года. — Прим. altapress.ru).

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.