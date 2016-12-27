Пищащий светофор в центре Барнаула обеззвучили

В администрации Барнаула отреагировали на жалобы барнаульцев, недовольных пищанием светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия. Теперь дорожный объект не мешает жителям окрестных домов спать по ночам и не раздражает их днем.
Как сообщили altapress.ru в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, после жалоб специалисты решили снизить громкость работы звукового сигнала. Однако выяснилось, что такой регулировки не предусмотрено. Поэтому в 2017 году у светофора заменят пешеходные секции, и новые уже будут с необходимыми регулировками. Пока это не сделано, звуковую сигнализацию попросту отключили.
Светофор на пересечении улицы Анатолия и проспекта Ленина установили в октябре. Он издавал звуковые сигналы, которые должны подсказывать слабовидящим, в какой момент можно переходить дорогу. Однако пищал светофор на каждой фазе. Из-за этого слепому может быть непонятно, какую именно улицу он может переходить. На это в начале декабря обратили внимание активисты ОНФ. Позже выяснилось, что громкий звук мешает жителям окрестных домов.
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